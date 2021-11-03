Джонсон предрек человечеству долгий путь в борьбе с изменениями климата

Европа 3 ноября 2021 01:47 (UTC+04:00)
Джонсон предрек человечеству долгий путь в борьбе с изменениями климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на климатической конференции COP26, что решение климатических проблем потребует немало времени, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Впереди все еще длинная дорога", - приводят слова премьера западные СМИ.

Джонсон сравнил борьбу с изменениями климата с игрой в футбол, отметив что в этой игре человечество проигрывает со счетом 5:1.

В то же время премьер выразил "сдержанный оптимизм" в отношении климатического соглашения, которое может быть достигнуто на конференции. Джонсон подчеркнул, что неспособность справиться с изменениями климата Земли грозит экономической катастрофой.

Премьер также упомянул, что Япония обязалась выделить еще $10 млрд в течение следующих пяти лет в фонд, создаваемый развитыми странами, в размере $100 млрд для финансирования мер по смягчению последствий изменения климата в более бедных странах.

На открытии климатического саммита COP26 премьер-министр Великобритании сравнил мировое сообщество с оказавшимся в опасной ситуации Джеймсом Бондом. По его словам, если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то может оказаться подорванной система доставки продуктов питания сотням тысяч людей, если потеплеет на три градуса - увеличится число природных катаклизмов, на четыре градуса - "можно будет попрощаться с целыми городами". Джонсон заявил, что действовать "надо немедленно", иначе будет слишком поздно.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

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