В Греции ввели новые ограничения для непривитых

Власти Греции ввели в стране новые ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

С понедельника непривитым запретят появляться общественные местах, расположенных в закрытом помещении — кинотеатрах, музеях, спортзалах. Туда не смогут попасть даже обладатели отрицательных тестов на коронавирус.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что ограничения ужесточили, чтобы мотивировать людей вакцинироваться. Он отметил, что сомневающиеся люди могут согласиться сделать прививку.

На текущий момент в Греции непривитые могут ходить в продуктовые магазины, аптеки и церкви, не предъявляя тест, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Обладателям теста разрешается посещать еще и учреждения культуры.