Директор ЕМА: в Италии нет необходимости прививать детей третьей дозой вакцины от ковида

Показаний для введения третьей дозы вакцины от коронавируса детям в Италии пока нет. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете "Репубблика" заявил бывший директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гуидо Рази, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент нет никаких показаний. Нужно нарастить вакцинацию первыми и вторыми дозами, поскольку противопоказаний для детей действительно не существует. Риск, связанный с вакциной, равен нулю", - сказал он.

По его мнению, нет необходимости думать и о четвертой дозе для всех жителей, так как "в целом ситуация остается благоприятной". В то же время, указал Рази, "онкологические заболевания, диализ, нарушения иммунной системы могут подорвать иммунный ответ". "В этом случае правильно будет рассмотреть вопрос о четвертой и даже пятой дозе или более, если это необходимо. Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) в настоящее время рассматривает этот вопрос", - отметил специалист.

Кампания по вакцинации детей 5-11 лет началась в Италии в декабре 2021 года. Заведующий отделением педиатрии и неотложной помощи в римской клинике "Бамбино Джезу" ("Младенец Иисус"), бывший президент Итальянского союза педиатров Альберто Виллани не исключил, что весной в республике могут начать прививать детей в возрасте до 4 лет.

Согласно последним данным Минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили почти 36% детей в возрасте от 5 до 11 лет. Их прививают препаратом, который был разработан американской компанией Pfizer ("Пфайзер") совместно с BioNTech ("Бионтек"). Он был рекомендован детям до 12 лет в пропорции 1/3 от дозы для взрослых.