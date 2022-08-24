Крупные компании во Франции выплатили рекордные дивиденды акционерам в 2021 году

Крупнейшие французские компании выплатили в 2021 году рекордные дивиденды своим акционерам, превысив средний европейский уровень по данному показателю. Об этом сообщает в среду газета Les Echos со ссылкой на данные британско-американской компании Janus Henderson, специализирующейся на управлении активами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, рекордные выплаты в евро осуществлялись в II квартале 2021 года, когда акционеры получили €44,3 млрд. Общий рост объема выплат во Франции за этот квартал составил 32,7%. Примечательно, что в годовом выражении дивиденды компаний по всему миру выросли на 11,3%, тогда как во Франции - на 33%.

Отмечается, что большинство европейских компаний выплачивают дивиденды раз в год в II квартале. В двадцатке лидеров по этому показателю десять мест занимают европейские фирмы, из них четыре - французские. Самую большую сумму во Франции (и шестую по размеру среди участников мирового рейтинга) выплатил банк BNP Parinbas (€4,83 млрд). На 10-м месте мирового рейтинга расположился фармацевтический гигант Sanofi (€4,44 млрд) , на 12-м - страховая группа Axa (€3,83 млрд), на 14-м - группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, €3,71 млрд).

Все эти компании занимают вершину внутрифранцузского рейтинга, а первую пятерку в нем замыкает банк Credit Agricole (€3,38 млрд). Газета отмечает, что присутствие во французском топ-5 двух финансовых организаций обусловлено также распоряжением ЕЦБ сократить выплаты в период пандемии, которое в настоящий момент уже не действует.