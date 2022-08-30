В Греции добиваются введения в ЕС потолка цен на природный газ

Греция настаивает на введении в ЕС потолка цен на природный газ и ликвидации привязки цены на электроэнергию к цене на природный газ. Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на заседании совета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несомненно, пришло сейчас время реализовать на европейском уровне то, что я предложил своим коллегам ровно семь месяцев назад: потолок цен на природный газ, ликвидация привязки цен на электричество к цене природного газа, иными словами, наконец, общеевропейский ответ на [энергетический] кризис", - сказал Мицотакис.

Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому сообщил в понедельник на брифинге, что власти выделили на субсидии электроэнергии домохозяйствам и предприятиям в сентябре €1,9 млрд и будут продолжать оказывать им поддержку во время энергетического кризиса. По его словам, €1,1 млрд на эти цели поступит из сверхдоходов электрических компаний, которые перечисляются в Фонд энергетического перехода, и €800 млн - из госбюджета. Это покрывает 100% роста стоимости электроэнергии по социальным тарифам для населения, 94% - по всем другим тарифам для жителей, 89% - для малых и средних предприятий и 90% - по тарифам для сельскохозяйственных производителей, сказал Иконому.