ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с января 2020 года режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19. Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ по итогам заседания комитета организации по ЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор ВОЗ согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что эта пандемия "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение", - подчеркнули в женевской штаб-квартире.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с ковидом, собирается на свои заседания раз в три месяца. Нынешнее заседание было 14-м по счету с января 2020 года.

Эксперты пришли к выводу, что пандемия коронавируса, "возможно, приближается к переломному пункту". По их мнению, достижение высоких уровней иммунитета у населения мира вследствие вакцинации и перенесенного заболевания ковидом "может ограничить воздействие SARS-CoV-2 на заболеваемость и смертность". Вместе с тем, комитет подчеркнул: "Нет сомнений, что этот вирус останется постоянно присутствующим патогеном в людях и животных в обозримом будущем". Как считают эксперты, хотя "устранение этого вируса из резервуаров в людях и животных крайне маловероятно", смягчение его воздействия на заболеваемость и смертность "является достижимым и должно быть приоритетной целью". В этой связи комитет рекомендовал ВОЗ "разработать предложения по альтернативным механизмам" борьбы с ковидом после завершения режима чрезвычайной ситуации.