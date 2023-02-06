В Великобритании не считают возможным увеличить военные расходы из-за инфляции

Министр финансов Великобритании Джереми Хант не считает возможным увеличить реальные военные расходы на фоне высокой инфляции в королевстве. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, Хант согласен с утверждениями британских военачальников о растущих внешних угрозах в свете конфликта на Украине, но не видит возможности выделить дополнительные средства на модернизацию королевских ВС из-за инфляции, которая достигла рекордного показателя в 10,5%. Согласно источникам Sky News, военное командование Великобритании настаивает на увеличении военного бюджета страны, составляющего сейчас £48,6 млрд ($58,5 млрд) в год, по меньшей мере на £3 млрд ($3,6 млрд) в год.

Кроме того, телеканал подчеркнул, что правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком может отложить публикацию нового Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Предполагается, что документ будет обнародован не 7 марта, а после того, как Хант 15 марта представит весенний бюджет кабмина.