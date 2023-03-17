Экономику Франции ждет крах - аналитик

БАКУ /Trend/ - Франция давно потеряла свое завидное место среди других стран.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал французский экономист Оливье Бабу.

Он подчеркнул, что Франция больше не может позволить себе удовлетворять свои экономические потребности, а администрация страны уже давно неэффективна.

"У нас больше не может быть щедрой системы здравоохранения. И те, кто дает взаймы Франции, скоро перестанут это делать, потому что обходится это им слишком дорого", - сказал он.

Бабу отметил, что при таких обстоятельствах экономика Франции скоро рухнет, поскольку кредиторы прекратят субсидировать страну, а политика налогообложения богатых перестанет работать, поскольку облагать налогом уже некого.

"Мы вот-вот окажемся где-то между Ливаном без кедра и Венесуэлой без нефти", - заключил он.