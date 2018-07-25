Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 25 июля, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,219% и составил 3,641 шекеля за $1. Курс евро – на 0,311% и составил 4,257 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

28 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,1%. Напомним, что в апреле текущего года Флуг заявила, что банк продолжит расширительную монетарную политику до тех пор, пока инфляция не обоснуется в коридоре 1%-3%.

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