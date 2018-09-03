Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 3 сентября, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и таким же снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Newsru.

Курс доллара возрос на 0,305% и составил 3,615 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,313% и составил 4,199 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

29 августа монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,1%. Напомним, что в апреле текущего года Флуг заявила, что банк продолжит расширительную монетарную политику до тех пор, пока инфляция не обоснуется в коридоре 1%-3%.

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