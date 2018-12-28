Нетаньяху на церемонии инаугурации президента Бразилии встретится с госсекретарем США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Бразилию, где он примет участие в церемонии инаугурации избранного президента страны Жаира Болсонару и встретится с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 28 декабря, в пятницу сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху отправился с историческим визитом в Бразилию, где он встретится с избранным президентом Жаиром Болсонару и примет участие в церемонии его инаугурации. Ожидаются также встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, президентами Чили и Гондураса, а также другими лидерами", - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике.

Нетаньяху перед вылетом назвал Бразилию "огромной страной с огромным потенциалом для Государства Израиль в экономической сфере, в сфере безопасности и в политической сфере". "Я рад, что мы можем открыть новую эру в отношениях между Израилем и державой под названием Бразилия", - привела высказывания премьера его пресс-служба.

Как ожидается, центральной темой переговоров Нетаньяху и Болсонару станет перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим. Избранный президент Бразилии дал соответствующее обещание во время своей предвыборной кампании. 28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

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