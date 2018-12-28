Нетаньяху на церемонии инаугурации президента Бразилии встретится с госсекретарем США

28 декабря 2018 04:03 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Бразилию, где он примет участие в церемонии инаугурации избранного президента страны Жаира Болсонару и встретится с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 28 декабря, в пятницу сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху отправился с историческим визитом в Бразилию, где он встретится с избранным президентом Жаиром Болсонару и примет участие в церемонии его инаугурации. Ожидаются также встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, президентами Чили и Гондураса, а также другими лидерами", - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике.

Нетаньяху перед вылетом назвал Бразилию "огромной страной с огромным потенциалом для Государства Израиль в экономической сфере, в сфере безопасности и в политической сфере". "Я рад, что мы можем открыть новую эру в отношениях между Израилем и державой под названием Бразилия", - привела высказывания премьера его пресс-служба.

Как ожидается, центральной темой переговоров Нетаньяху и Болсонару станет перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим. Избранный президент Бразилии дал соответствующее обещание во время своей предвыборной кампании. 28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Израиле рассказали, сколько времени займет уничтожение ливанских туннелей
Израиль 27 декабря 18:57
Израиль собирается стать крупнейшим экспортером конопли
Израиль 27 декабря 18:07
Палестина приостановила импорт израильской сельхозпродукции
Другие страны 27 декабря 16:32
СМИ: Нетаньяху попросил о сохранении спокойствия в Газе
Израиль 27 декабря 14:24
Израиль одобрил строительство 2200 единиц жилья в поселениях
Израиль 27 декабря 12:27
Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил факт авиаудара по Сирии
Израиль 27 декабря 10:06
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Курил
Россия 03:49
Помпео возглавит делегацию США на инаугурации президента Бразилии
США 02:44
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по безопасности дорожного движения
Политика 02:40
В Копенгагене произошла стрельба
Европа 01:27
Железнодорожный вокзал в Страсбурге возобновил работу (ОБНОВЛЕНО)
Европа 01:03
Instagram протестировал функцию горизонтального скроллинга ленты
Европа 00:36
Исполняется 27 лет со дня оккупации армянами Ханкенди
Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Зоны освоения высоких и новых технологий - ключ к инновационному развитию Китая - министр
Китай 27 декабря 23:32
Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь
Европа 27 декабря 23:30