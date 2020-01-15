В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии

15 января 2020 03:36 (UTC+04:00)

Армия Израиля в ответ на сообщения сирийского агентства САНА об атаке израильскими самолетами авиабазы Тифор заявила, что не комментирует подобные заявления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе армии Израиля.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс. Базу ВВС была атакована с беспилотников и ракетами, часть их которых была сбита сирийскими ПВО.

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