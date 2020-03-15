В Израиле число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 50 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Израиле достигло 193, увеличившись за сутки на 50 человек. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние двух заболевших оценивается как тяжелое, четыре человека выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.

В субботу вечером исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения сообщил, что власти страны намерены применять для отслеживания больных и находящихся на карантине технологии, "которые ранее использовались в борьбе с терроризмом". "Мы в состоянии воевать с невидимым противником, а вирус невидим, и это - война", - подчеркнул он, отметив, что намерен вынести вопрос о применении этих технологий на обсуждение кабинета в воскресенье. Нетаньяху также призвал сограждан "делать все, чтобы не заражаться и не заражать", в частности мыть руки и соблюдать дистанцию в 2 метра.

Израильская государственная радиостанция "Кан" проинформировала в субботу, что власти страны решили ограничить деятельность кафе и ресторанов доставкой еды, закрыть спортклубы и магазины, кроме продовольственных и аптек. Нетаньяху заверил, что "нехватки товаров и лекарств нет, супермаркеты продолжат работать". "Нет причины для ажиотажа", - добавил он.

Израиль с 12 марта запретил мероприятия с участием более 100 человек. С 13 марта на неопределенный срок из-за распространения коронавируса были закрыты школы. Согласно указанию властей, с 12 марта каждый прибывший иностранец обязан проходить двухнедельный карантин. С 9 марта это требование действует в отношении возвращающихся домой израильтян.