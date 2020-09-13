Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября

Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственное израильское радио "Кан".

По данным радиостанции, ограничительные меры начнут действовать с 14:00 (местное время) пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей, указывает "Кан".