Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий

Пятый раунд переговоров по демаркации морской границы между Израилем и Ливаном, проведение которого планировалось 2 декабря, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил в понедельник порталу Naharnet, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США, которые выступают посредником на непрямых переговорах, предложили сторонам отложить раунд", - указал источник. По его информации, американский дипломат Джон Десрочер посетит Бейрут в ближайшее время "с целью преодоления тупика на переговорах из-за возникших разногласий".