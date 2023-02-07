Здание муниципалитета Тель-Авива освещено цветами флага Турции

БАКУ /Trend/ - Муниципалитет Тель-Авива выразил поддержку Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в поддержку Турции здание муниципалитета израильской столицы было освещено цветами флага Турции.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.