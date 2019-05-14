Оппозиция требует прозрачного расследования нападения на протестующих в Хартуме

14 мая 2019 04:13 (UTC+04:00)

Суданская оппозиция потребовала провести беспристрастное расследование нападения на участников забастовки в столице страны Хартуме. Как сообщил телеканал Al Hadath, с таким призывом выступила во вторник Ассоциация профсоюзов - одна из главных сил протестного движения, входящая в альянс "За свободу и перемены", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Требуем прозрачного расследования атаки на протестующих", - отметили в Ассоциации. Ее представители также указали, что напавшие на них были одеты в военную форму. Между тем, как заявил один из лидеров "Свободы и перемен" Мухаммед аль-Асамм, "единственным, кто остается в выигрыше от произошедшего, - это бывший режим". "Мы прошли долгий путь, чтобы достичь [с Военным советом] соглашения о переходном периоде, - цитирует его телеканал Al Jazeera. - И мы придерживаемся мирной и народной борьбы для достижения целей революции".

В понедельник вечером вооруженные люди напали на участников проводимой с 6 апреля у штаб-квартиры главного командования ВС акции протеста и начали их избивать, а затем в ход пошло оружие. Очевидцы сообщали, что нападавшие были одеты в форму спецназа и сотрудников силовых структур. Представители альянса "За свободу и перемены" обвинили в произошедшем сторонников свергнутого режима Омара аль-Башира, которые, по их словам, "пытаются таким образом посеять хаос и дестабилизировать обстановку".

По имеющимся данным, в результате этой вылазки погибли три человека - двое протестующих и один военнослужащий. Ранее переходный Военный совет страны подтвердил, что в нападении неизвестных на участников забастовки был убит офицер и трое солдат поучили ранения. Там также сообщили, что в атаке пострадало большое число участников стачки, а те, кто стоит за этой вылазкой, "пытаются помешать его диалогу с оппозицией". Между тем военные заверили, что "продолжат защищать протестующих и работают с оппозицией с целью успокоения ситуации".

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