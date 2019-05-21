МККК придает большое значение диалогу с движением "Талибан"

Международный комитет Красного Креста (МККК) работает над установлением контактов с представителями радикального движения "Талибан", чтобы восстановить деятельность в Афганистане, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС .

Вице-президент МККК Жиль Карбонье сообщил, что представители международной организации присутствовали в этой стране с 1980-х годов, оказывая гуманитарную помощь. "С тех пор мы поддерживали тесные контакты с разными сторонами конфликта, включая талибов, - указал Карбонье. - Недавно было опубликовано заявление о том, что у талибов есть вопросы к нашей деятельности в стране. Сейчас мы работаем над установлением контактов для обсуждения именно этого вопроса".

Как подчеркнул представитель МККК, организация остается верной своим принципам и продолжает защищать афганцев. "Придаем большое значение диалогу с движением "Талибан", чтобы восстановить нашу деятельность в стране и продолжить оказывать помощь людям, - отметит собеседник агентства. - Будем прикладывать все усилия, чтобы возобновить нашу полномасштабную работу".

Карбонье обратил внимание на необходимость общения МККК со всеми сторонами конфликта для гарантии безопасности своих сотрудников. "Для нас важно уметь договариваться. Это вопрос элементарной безопасности, ведь мы всегда работаем без вооруженной охраны", - заключил он.

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