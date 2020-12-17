Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «49 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».
В ходе передачи были обсуждены текущие события на политической арене США, в частности, выдвижение кандидатуры Ллойда Остина на должность министра обороны страны.
Trend представляет полную видеозапись передачи:
Запад должен направить основное внимание на поддержку мира в регионе – посол Элин Сулейманов (версия 3)
Продолжаются меры по улучшению обеспечения азербайджанских подразделений на освобожденных территориях - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США (ВИДЕО)
Продолжаются меры по улучшению обеспечения азербайджанских подразделений на освобожденных территориях - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 47 больных коронавирусом, покинувших места проживания
Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная комиссия продолжает исполнение гуманитарных обязательств
Минобразования Азербайджана о влиянии результатов национальной оценки на показатели успеваемости учащихся
В Азербайджане названы суммы гарантийного депозита и взноса за участие в Бюро обязательного страхования
Сотрудничество между BP и Международным банком Азербайджана является частью стратегии развития ИКТ-сектора
Мы будем предпринимать необходимые шаги для обеспечения устойчивого прекращения огня в Карабахе - Чавушоглу
Наблюдательные пункты в Карабахе будут располагаться в определенных Азербайджаном местах - Чавушоглу
Письма главе государства: Ваша дальновидная и мудрая политика, умелое командование подарили нашему народу радость победы
Организм ряда больных коронавирусом сегодня борется как с вирусом, так и с антибиотиками, гипервитаминозом - предупреждение врача