Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США (ВИДЕО)

Другие страны 17 декабря 2020 14:55 (UTC+04:00)
Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «49 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».

В ходе передачи были обсуждены текущие события на политической арене США, в частности, выдвижение кандидатуры Ллойда Остина на должность министра обороны страны.

Trend представляет полную видеозапись передачи:

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