Индия получила четыре новых истребителя Rafale французского производства
Очередная партия из четырех многоцелевых истребителей Rafale, ранее заказанных Нью-Дели во Франции, прибыла в Индию. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Истребители вылетели с французской авиабазы Мериньяк в среду и провели в воздухе порядка 10 часов, преодолев около 8 тыс. км. Боевые машины были дозаправлены в воздухе над Оманским заливом самолетом-заправщиком ВВС ОАЭ.
Предыдущая партия в составе трех истребителей Rafale прибыла в Индию из Франции 31 марта. Теперь на вооружении индийских ВВС стоят 18 таких самолетов.
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