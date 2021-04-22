Индия получила четыре новых истребителя Rafale французского производства

Очередная партия из четырех многоцелевых истребителей Rafale, ранее заказанных Нью-Дели во Франции, прибыла в Индию. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Истребители вылетели с французской авиабазы Мериньяк в среду и провели в воздухе порядка 10 часов, преодолев около 8 тыс. км. Боевые машины были дозаправлены в воздухе над Оманским заливом самолетом-заправщиком ВВС ОАЭ.

Предыдущая партия в составе трех истребителей Rafale прибыла в Индию из Франции 31 марта. Теперь на вооружении индийских ВВС стоят 18 таких самолетов.