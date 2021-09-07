В Индии зафиксировали вспышку убивающего до 75 процентов заболевших вируса
В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По словам министра, симптомы нового вируса выявлены у 11 человек, состояние госпитализированных стабильно.
«В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования», - сказала Джордж.
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