На Барбадосе выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Власти Барбадоса сообщили о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Соответствующее заявление сделал в пятницу главный врач республики Кеннет Джордж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили подтверждение о наличии омикрон-штамма от лаборатории Карибского агентства здравоохранения. На сегодняшний день это единственный подтвержденный случай, который у нас есть", - приводит его слова местный портал Barbados Today. Представитель Минздрава Барбадоса не сообщил, был ли заразившийся за границей.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.