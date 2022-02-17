В Бразилии число жертв паводка достигло 78

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 78 человек погибли в историческом бразильском горном городке Петрополис, после того, как проливные дожди вызвали оползни, которые затопили улицы и смыли дома, автомобили и автобусы.

Как передает Trend со ссылкой на агентство Reuters, эту цифру привели местные власти.

Расположенный на холмах над Рио-де-Жанейро, Петрополис, или «Императорский город», был местом летнего отдыха бразильских монархов в 19 веке.

По словам властей, в районе Морро-да-Офичина до 80 домов пострадали от оползней. Не исключается, что число погибших возрастет. На месте работают пожарные части и местные отряды гражданской обороны. Мэрия Петрополя объявила трехдневный траур. Перемещенных лиц забрали в школы и приюты. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.