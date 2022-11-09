В ООН оценили дефицит финансирования программ по климату в $1,3 трлн до 2025 года

Дефицит финансирования программ по предотвращению негативных последствий от изменения климата, которые осуществляются в развивающихся странах, может достичь $1,3 млрд до 2025 года. Об этом в среду сообщил специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин, выступая на Дне финансов в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском городе Шарм-эш-Шейх, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В развивающихся странах и странах с формирующимся рынком существует большой дефицит финансирования программ по борьбе с изменением климата, который оценивается в $1,3 трлн до 2025 года и может увеличиться до $2,4 трлн к 2030 году", - отметил Мухиддин. По его словам, "выполнение обязательств по финансированию действий по борьбе с изменением климата в развивающихся странах стало необходимостью".

Спецпосланник ООН пояснил, что "обещания, данные в 2009 году на Конференции ООН по климату в Копенгагене о выделении финансов развивающимся странам в общем объеме $100 млрд на настоящий момент выполнили только несколько стран". При этом, добавил Мухиддин, "80% финансирования программ в области климата в развивающихся странах покрывается бюджетами самих государств, а 60% - за счет их же долга".

Как считает спецпосланник ООН, "предоставление адекватного и справедливого финансирования является ключом к эффективному осуществлению действий по борьбе с изменением климата".