В результате взрыва на юго-западе Пакистана ранены пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения при взрыве в пакистанском городе Кветта (административный центр провинции Белуджистан). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканала Doon News со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел возле одного из контрольно-пропускных пунктов недалеко от штаба полиции Кветты. В результате взрыва пять человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время район инцидента оцеплен полицией. Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.