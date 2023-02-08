В Мехико три человека погибли при стрельбе на религиозном празднике

Ссора в ходе религиозного праздника в столице Мексики переросла в перестрелку, закончившуюся гибелью людей. Об этом сообщило управление общественной безопасности Мехико в обнародованном во вторник заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Погибли три человека, еще 10 были доставлены в различные больницы", - говорится в документе.

По данным властей, огонь по людям, собравшимся в одном из жилых домов в районе Истапалапа на востоке мегаполиса, открыл 53-летний мужчина, вступивший в конфликт с организатором праздника. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Согласно официальным подсчетам, в 2022 году в Мехико от рук преступников погибли 795 человек, на 210 меньше, чем годом ранее. В столице латиноамериканского государства насчитывается более 8,5 млн жителей.