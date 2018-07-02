Министры обороны РФ и Израиля обсудили по телефону ситуацию на юге Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу боевые действия на юге Сирии и попытки Ирана закрепиться в соседней стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы израильского военного ведомства.

Разговор состоялся на фоне столкновений между правительственными войсками и оппозицией в районах Сирии, которые граничат с Израилем и Иорданией.

"Либерман и Шойгу обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, события на юге страны, а также попытки Ирана закрепиться на сирийской территории", — сказано в пресс-релизе.

Либерман, по сообщению его пресс-службы, вновь заявил о недопустимости военного присутствия в Сирии Ирана и союзного ему ливанского движения "Хезболлах". Он пообещал, что Израиль будет "незамедлительно действовать", если заметит их попытки закрепиться в соседней стране.

"Либерман в очередной раз подчеркнул, что целью Израиля является водворение иранских сил и "Хизбаллы" из Сирии. Он также указал, что Израиль будет незамедлительно действовать каждый раз, когда заметит попытки иранцев там укрепиться", — сообщила пресс-служба министра.

Месяц назад Либерман встречался с Шойгу в Москве. Основной темой их переговоров также была названа ситуация на сирийско-израильско-иорданской границе.

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