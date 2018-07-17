Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

17 июля 2018 11:35 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — один, Хама — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Абу-Дриха провинции Алеппо выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Тафас провинции Деръа выдано 450 продовольственных пакетов общим весом 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 78 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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