Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

20 июля 2018 18:38 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования", — говорится в сообщении.

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