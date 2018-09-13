Россия не планирует прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспия

13 сентября 2018 23:28 (UTC+04:00)

Россия не планирует прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ - конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года. Документ предусматривает возможность прокладки подводных трубопроводов при согласовании проекта с теми странами, по дну которых он пройдет. При этом в документе говорится, что проект должен соответствовать принятым Каспийскими странами нормами экологической безопасности.

"Собственно, у России и у других прибрежных стран уже проложены на Каспии тысячи километров труб разного назначения - внутрипромысловых, межпромысловых и так далее. Количество таких технических трубопроводов будет только расти. Что же касается магистральных, транскаспийских трубопроводов, то планов по их постройке у нас нет", - заявил Братчиков в интервью газете "Коммерсант".

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