Израильского посла в Москве вызвали в МИД

18 сентября 2018 14:30 (UTC+04:00)

Посол Израиля в Москве вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, сообщили журналистам в министерстве, передает РИА Новости.

"В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля"", — заявили в российском МИД.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новак: Добыча нефти в РФ при отсутствии стимулирования может упасть на 44%
Энергетика 14:37
Мохаммед Баркиндо: ОПЕК нацелена на выработку условий новой сделки до декабря
Энергетика 14:34
Роскомнадзор запросит Twitter и Facebook о локализации данных
Россия 14:01
Французская фантазия азербайджанки в России
Культура 13:30
Обнаружено место падения Ил-20 в Сирии
Арабские страны 12:48
Израиль уведомил Россию о планируемой операции в Сирии за минуту до удара
Россия 12:22
Лента новостей
Новак: Добыча нефти в РФ при отсутствии стимулирования может упасть на 44%
Энергетика 14:37
Мохаммед Баркиндо: ОПЕК нацелена на выработку условий новой сделки до декабря
Энергетика 14:34
IFC привлекла $10 млн. в экономику Узбекистана на сумовых облигациях
Бизнес 14:30
Бренд азербайджанского дизайнера на Неделе женской моды в Милане (ФОТО)
Стиль 14:27
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Билясуваре (ФОТО)
Политика 14:23
В Йемене 18 человек погибли при обстреле арабской коалиции
Арабские страны 14:06
На Судоремонтном заводе «Биби-Эйбат» осуществлен основательный ремонт еще одного судна (ФОТО)
Экономика 14:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Билясуварском районе (ФОТО)
Политика 14:02
Роскомнадзор запросит Twitter и Facebook о локализации данных
Россия 14:01