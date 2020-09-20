В России за сутки выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 6 148, что является максимальным значением с 18 июля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост увеличился до 0,6%, общее число заразившихся достигло 1 103 399.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Смоленской области и Чеченской Республике (по 0,2%), в Москве, Московской области, Тульской области, Татарстане, Ненецком АО (по 0,3%).

В частности, новые 860 случаев заражения выявлены в Москве, 214 - в Санкт-Петербурге, 188 - в Московской области, 178 - в Ростовской области, 165 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в России болеют 174 624 человека.