В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 8 978 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 30 ноября в Москве было зафиксировано более 605,7 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечилось порядка 452,2 тыс. пациентов.
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