Пассажирский самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге

Пассажирский лайнер из Антальи (Турция) подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге, сообщил информированный источник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Самолет Airbus A319 выполняет рейс из Антальи в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник сообщил, что самолет благополучно приземлился в Санкт-Петербурге.

"Лайнер благополучно приземлился", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит" выполнял рейс из Антальи в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия.