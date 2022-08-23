Лавров заявил, что одной из тем его встречи с главой МИД Ирана станет ситуация в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что одной из главных тем его грядущей встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном станет ситуация в Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта тема, естественно, была одной из основных и в ходе недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Российскую Федерацию, когда он провел подробные переговоры с президентом России [Владимиром Путиным]. И эта же тема будет одной из центральных в ходе ожидающейся в ближайшее время моей очередной встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.