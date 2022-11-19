При взрыве в жилом доме в России погиб один человек (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

Тело погибшего найдено под завалами жилой пятиэтажки в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в субботу в экстренных службах.

"Под завалами на месте взрыва обнаружено тело погибшего", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время погибшего извлекли из-под обломков. Под ними могут находиться еще пять человек, разбор продолжается.

06:51 (GMT+4) Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, под завалами могут находиться шесть человек. Об этом, как передает Trend, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В [поселке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", - сообщили в МЧС.