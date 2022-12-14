Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, направленное на усиление мер по профилактике вирусных заболеваний, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора по Петербургу, в городе отмечается осложнение эпидемической ситуации.

"В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации", - говорится в постановлении.

В Петербурге принимается ряд мер в целях предотвращения появления очагов заболеваемости.

"Ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, вводится масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

Среди новых мер – запрет на плановую госпитализацию детей в стационары. Исключение составляют пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка невозможна.

Роспотребнадзор также требует обеспечить госпитализацию с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных с учетом предполагаемой этиологии.

Согласно постановлению, запрещается допуск посетителей в стационары и учреждения закрытого типа. Исключение составят ухаживающие за тяжелыми пациентами лица.

В образовательных учреждениях будут приостановлены занятия при условии отсутствия 20% учащихся. Также в учебных заведениях вводится обязательная термометрия.