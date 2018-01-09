В Турции задержаны более 30 военных

9 января 2018 23:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сиирт в рамках операций против сторонников Фетхуллаха Гюлена задержан 31 военнослужащий, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные обвиняются в связях с организацией FETÖ.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

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