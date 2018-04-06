США предложили Турции совместное производство ЗРК Patriot – СМИ

БАКУ /Trend/ - США предложили Турции совместное производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что также Вашингтон направил Анкаре документ, подтверждающий это намерение США.

Ранее заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов во время визита в Анкару заявила, что у Вашингтона есть привлекательное предложения для Анкары.

Также ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Турция не договорилась с США о передаче технологий при поставках ЗРК Patriot и поэтому подписала соглашение с РФ по С-400.

"О системах Patriot мы проводили переговоры с США, наш президент обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом. Но достичь понимания с производителями Patriot не удалось. А Россия быстро пошла навстречу в отношении ЗРК С-400", - сказал Калын на пресс-конференции Анкаре.

Он добавил, что у Турции нет возражений против Patriot, если условия Анкары будут восприняты положительно.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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