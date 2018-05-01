Полиция Стамбула сообщила о задержании около 50 человек

БАКУ /Trend/ - В ходе первомайских шествий в Стамбуле были задержаны 50 человек, которые призывали к массовым беспорядкам, пишут во вторник турецкий СМИ со ссылкой на сообщении полиции Стамбула.
Сообщается, что среди задержанных имеются студенты, а также ряд сотрудников профсоюзов.
Напомним, что сегодня в Стамбуле проходят первомайские шествия в связи, с чем участникам шествий был закрыт доступ на площадь Таксим.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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