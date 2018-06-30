В Турции в Адане проведена спецоперация: 12 задержанных

БАКУ /Trend/ - 12 подозреваемых были задержаны в ходе спецоперации против террористической организации ИГ в Адане.

Согласно полученной информации, на территории провинции сотрудниками Отдела по борьбе с терроризмом местного управлени полиции проводится крупномасштабная спецоперация против участников террористической группировки ИГ.

Группой полиции, при поддержке специального подразделения мобильной бригады полиции в ходе совместной операции в центре провинции было задержано 12 человек. В домах подозреваемых прошли обыски.

Задержанные прошли медицинский контроль в Отделе судебной медицины Аданы, затем были доставлены в Управление полиции района.

Спецоперция в регионе продолжается.

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