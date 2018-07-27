Угрозами в адрес Турции США ничего не добьются – администрация президента

БАКУ /Trend/ - Угрозами в адрес Турции США ничего не добьются, сказали в пятницу Trend в администрации президента Турции, комментируя призыв президента США к применению санкций против Анкары в связи с задержанием американского священника Эндрю Брансона.

В администрации отметили, что Турция является демократической страной и требует от США уважения к ее законам.

«США до сих пор не предприняли шагов для экстрадиции главаря террористической организации «FETO» Фетхуллаха Гюлена», - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее о возможности введения санкций заявил вице-президент США Майк Пенс.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил в среду перевести под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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