В Стамбуле второй день подряд отменяются морские рейсы

26 сентября 2018 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром в акватории Стамбула второй день подряд отменяются морские рейсы, сообщает в среду Организация по управлению морским транспортом Турции.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.

Отметим, что морские рейсы в Турции отменялись также в июне текущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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