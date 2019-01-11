В Турции задержаны свыше 100 экс-военнослужащих

11 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) в провинции Адана задержаны 52, а в Стамбуле 50 экс-военнослужащих. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В сообщении отмечается, что в числе задержанных - один полковник, два майора, один капитан и два сержанта. Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией «FETO»

Отметим, что ранее в Стамбуле были задержаны 103, в Анкаре - 188 военных, которые обвинялись в связях с движением Гюлена.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.

По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

За попытку военного переворота в Турции на пожизненный срок заключения были осуждены 1934 человек.

В целом за попытку военного переворота было осуждены 3057 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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