В Турции задержаны около 30 военных

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) в провинции Адана задержано 26 военнослужащих. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, операция по задержанию военнослужащих проводилась в 18 районах провинции.

Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией «FETO».

Также сообщается, что среди них есть высокопоставленные военные.

Согласно данным СМИ, операция по задержанию сторонников «FETO» проводилась в 21 районе провинции.

Отметим, что ранее в Стамбуле были задержаны 103, в Анкаре - 188 военных, которые обвинялись в связях с движением Гюлена.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.

По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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