Катар закупает турецкий танк ALTAY

БАКУ /Trend/ - Турция и Катар подписали соглашение о купле-продаже турецкого танка ALTAY, сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Али Ихман Явуз. Об этом Trend сообщает в вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Явуз отметил, что Катар приобретет 100 танков ALTAY.

«На первом этапе будут закуплены 40 танков», - сказал Явуз.

При этом Явуз не разгласил детали соглашения и сроки его реализации.

Отметим, что в июле 2013 года в Турции прошли испытания первого отечественного танка ALTAY, результаты которых показали, что танк полностью отвечает требованиям и готов к серийному производству.

Соглашение о создании танка ALTAY было подписано в марте 2007 года между секретариатом оборонной промышленности (SSM) министерства обороны Турции и турецкой компанией Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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