Катар закупает турецкий танк ALTAY

12 марта 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Катар подписали соглашение о купле-продаже турецкого танка ALTAY, сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Али Ихман Явуз. Об этом Trend сообщает в вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Явуз отметил, что Катар приобретет 100 танков ALTAY.

«На первом этапе будут закуплены 40 танков», - сказал Явуз.

При этом Явуз не разгласил детали соглашения и сроки его реализации.

Отметим, что в июле 2013 года в Турции прошли испытания первого отечественного танка ALTAY, результаты которых показали, что танк полностью отвечает требованиям и готов к серийному производству.

Соглашение о создании танка ALTAY было подписано в марте 2007 года между секретариатом оборонной промышленности (SSM) министерства обороны Турции и турецкой компанией Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Какое место занимает Турция в рейтинге экспорта вооружений?
Турция 10:28
Оборонная промышленность Турции будет развиваться – Эрдоган
Турция 9 февраля 14:39
Турция увеличила экспорт в Катар более чем на 60%
Бизнес 30 января 16:32
Турция и Малайзия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороной промышленности
Другие страны 10 января 12:38
Турция собирается наладить производство новых военных автомобилей (ФОТО)
Турция 9 января 14:49
Турция экспортировала товары оборонной промышленности на более чем $250 млн
Бизнес 5 января 11:49
Лента новостей
Клещевой энцефалит распространяется в Швеции из-за климатических изменений
Европа 11:35
В США возобновятся исследования лунного грунта, доставленного на Землю 50 лет назад
США 11:32
Пассажиры экстренно севшего в Баку самолета вылетели в Москву
Общество 11:31
Очередные новшества в UNEC
Общество 11:28
В Китае археологи обнаружили лакированный гроб с изображениями четырех мифических существ
Китай 11:27
В Индии ужесточили правила эксплуатации Boeing 737 Max
Другие страны 11:23
В Азербайджане в ближайшее время может появиться новый DATA-центр
ИКТ 11:19
В Турции горит университет (ФОТО)
Турция 11:19
Ограничивается автодвижение в одном из бакинских поселков
Общество 11:13