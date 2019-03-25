Лавров отправится с визитом в Анталью 28 марта

25 марта 2019 14:37 (UTC+04:00)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведет 28 марта переговоры в Анталье с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет 28 марта в Анталью", - приводит слова Чавушоглу в понедельник газета Milliyet.

Изначально планировалось, что Лавров посетит Анталью 12 марта, чтобы принять участие в заседании российско-турецкой группы стратегического планирования.

Позднее визит был дважды перенесен.

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