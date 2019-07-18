На севере Турции от селей спасено свыше 20 человек

18 июля 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На севере Турции в провинции Дюздже от селей было спасено свыше 21 человек, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время в провинции идут проливные дожди, приведшие к селям в ряде горных районов и в том числе в самом городе Дюздже.
Сели, прошедшие в некоторых населенных пунктах страны привели к оползням. О наличии погибших не сообщается. Отметим, что ранее по причине схода селей в турецкой провинции Трабзон были эвакуированы около 76 человек. В связи с сходом селей погибли три человека.

Напомним, что в результате схода селей в турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек.

Также 10 июня в Анкаре погибли три человека в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц в одном из районов столицы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Новости по теме
Власти Турции предупредили население северо-западной провинции в связи с угрозой схода селей
Турция 21 июня 10:12
В Стамбуле эвакуированы школьники одной из школ
Турция 12 июня 20:04
ДТП в Турции – 12 раненных
Турция 11 февраля 10:31
На юго-востоке Турции возникла угроза наводнения
Турция 28 марта 2018 19:03
В турецкой провинции из-за наводнения эвакуировано более 600 человек
Турция 4 февраля 2015 13:27
На юго-западе Турции из-за наводнения эвакуируют население
Турция 3 февраля 2015 09:39