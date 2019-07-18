На севере Турции от селей спасено свыше 20 человек

БАКУ /Trend/ - На севере Турции в провинции Дюздже от селей было спасено свыше 21 человек, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время в провинции идут проливные дожди, приведшие к селям в ряде горных районов и в том числе в самом городе Дюздже.

Сели, прошедшие в некоторых населенных пунктах страны привели к оползням. О наличии погибших не сообщается. Отметим, что ранее по причине схода селей в турецкой провинции Трабзон были эвакуированы около 76 человек. В связи с сходом селей погибли три человека.

Напомним, что в результате схода селей в турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек.

Также 10 июня в Анкаре погибли три человека в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц в одном из районов столицы.



(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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