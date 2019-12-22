В Турции задержаны около 50 нелегальных мигрантов

22 декабря 2019 02:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкого города Измир задержаны 49 нелегальных мигрантов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, нелегалы были задержаны сотрудниками береговой охраны.

Сообщается, что среди задержанных были женщины и дети. Из них 23 человека являются гражданами Сирии, восемь - Палестины, восемь - Конго, восемь - Гамбии и два - Йемена.

Мигранты были переданы в соответствующие органы.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Ливией
Турция 21 декабря 19:35
Президент Казахстана ратифицировал закон о военном соглашении с Турцией
Казахстан 21 декабря 14:51
THY подаст в суд на компанию Boeing
Транспорт 21 декабря 13:14
Грузия сократила экспорт медной руды и концентратов в Турцию
Бизнес 21 декабря 09:38
В Турции в ходе операции задержан опасный террорист
Турция 21 декабря 03:08
В ДТП в Турции пострадали семь человек
Турция 21 декабря 01:34
Лента новостей
В Хорватии пройдут выборы президента страны
Европа 01:40
"Ливерпуль" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
Спорт 01:19
NASA и Boeing попытаются посадить корабль Starliner 22 декабря
В мире 00:59
Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета
Европа 00:29
В Гватемале 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком
Другие страны 00:04
В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле
США 21 декабря 23:33
Макрон сообщил о ликвидации 33 террористов в Мали
Другие страны 21 декабря 23:14
Пассажиров вынужденно севшего в Баку самолета отправили в Москву
Общество 21 декабря 22:53
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона
Европа 21 декабря 22:44