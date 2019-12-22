Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку ПНС Ливии

22 декабря 2019 17:15 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в воскресенье готовность увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии при необходимости, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если будет необходимо, то мы увеличим военный аспект нашей поддержки Ливии. Мы оценим все имеющиеся возможности как на суше, так и в море и в воздухе", - заявил турецкий лидер на церемонии спуска на воду подводной лодки "Пири Реис" на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.

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